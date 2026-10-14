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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY ESKİ OYUNCUSU MANUCHAR MARKOISHVILI İLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılılar daha önce oyuncu olarak formasını giyen ve son olarak Monaco'nun teknik ekibinde görev yapan Manuchar Markoishvili ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Gianmarco Pozzecco'nun yerine 39 yaşındaki Gürcü çalıştırıcıyı göreve getirme kararı aldı. Henüz anlaşma resmiyet kazanmasa da Markoishvili'nin sarı-kırmızılılara bu kez başantrenör olarak dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON KADROSUNDA YER ALDI

Manuchar Markoishvili, Galatasaray taraftarlarının yakından tanıdığı isimler arasında bulunuyor.

29 Ocak 2013 tarihinde sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Gürcü basketbolcu, Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray'ın 2012-2013 sezonunda kazandığı Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Galatasaray'ın 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiği kadroda yer alan Markoishvili, mücadeleci oyun tarzı, dış şut tehdidi ve savunmadaki enerjisiyle dikkat çekti.

2013-2014 sezonunda da Galatasaray forması giyen Gürcü oyuncu, sarı-kırmızılıların EuroLeague'de çeyrek finale yükseldiği tarihi kadronun parçalarından biri oldu.

Markoishvili, Galatasaray'daki iki sezonluk macerasının ardından 2014 yılında Rus devi CSKA Moskova'ya transfer oldu.

MANUCHAR MARKOISHVILI KİMDİR?

17 Kasım 1986 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dünyaya gelen Manuchar Markoishvili, basketbol kariyerine genç yaşta başladı.

1,96 metre boyundaki eski basketbolcu, profesyonel oyunculuk döneminde şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yaptı.

Henüz 14 yaşındayken Basco Batumi formasıyla profesyonel basketbola adım atan Markoishvili, kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı.

İtalya'da Benetton Treviso ve Pallacanestro Cantù, Slovenya'da Union Olimpija, Ukrayna'da BC Kiev, Rusya'da CSKA Moskova formalarını giyen Gürcü oyuncu, Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Darüşşafaka'da da görev yaptı.

Son olarak İtalya'nın Reggiana takımında oynayan Markoishvili, yaşadığı sakatlıkların ardından Eylül 2019'da profesyonel basketbol kariyerini noktaladı.

OYUNCULUK KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Manuchar Markoishvili, oyunculuk kariyeri boyunca farklı ülkelerde şampiyonluk sevinci yaşadı.

2003 yılında Benetton Treviso ile İtalya Ligi şampiyonluğu kazanan Gürcü basketbolcu, Union Olimpija formasıyla 2005 ve 2006 yıllarında Slovenya şampiyonluğuna ulaştı.

2004 yılında Mitteldeutscher BC ile FIBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayan Markoishvili, 2012'de Pallacanestro Cantù ile İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

2013 yılında Galatasaray ile Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli isim, 2015'te CSKA Moskova formasıyla VTB Birleşik Ligi şampiyonluğunu da kariyerine ekledi.

Gürcistan Milli Takımı'nın da uzun yıllar önemli oyuncularından biri olan Markoishvili, 2011, 2013, 2015 ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonalarında ülkesini temsil etti.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE GÜRCİSTAN'DA BAŞLADI

Oyunculuk kariyerini 2019 yılında sonlandıran Manuchar Markoishvili, basketboldan kopmayarak antrenörlüğe yöneldi.

İlk olarak Gürcistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine başlayan Markoishvili, 2020-2021 döneminde ülkesinin BC Titebi Tbilisi takımında başantrenörlük yaptı.

2021 yılında ise kariyerinin en önemli adımlarından birini atarak Fransa temsilcisi Monaco'nun teknik ekibine katıldı.

Gürcü çalıştırıcı, Monaco'da uzun yıllar yardımcı antrenörlük yaparak Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde deneyim kazandı.

MONACO İLE EUROLEAGUE FİNALİ GÖRDÜ

Markoishvili, Monaco'nun son yıllarda Avrupa basketbolunda yakaladığı yükselişin teknik ekipteki isimlerinden biri oldu.

Fransız temsilcisi, Markoishvili'nin teknik ekipte bulunduğu dönemde 2023 ve 2024 yıllarında Fransa Ligi şampiyonluklarını kazandı.

Monaco, 2023 yılında EuroLeague Final Four'a yükselirken 2025 yılında ise EuroLeague finalinde mücadele etti.

Gürcü antrenör, bu süreçte Avrupa'nın önde gelen basketbol organizasyonunda önemli tecrübeler edindi.

MONACO'DA BAŞANTRENÖRLÜK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİ

Manuchar Markoishvili, Monaco'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra geçici başantrenör olarak da görev yaptı.

Kasım 2024'te Sasa Obradovic'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Gürcü çalıştırıcı,

EuroLeague'de ASVEL karşılaşmasında Monaco'yu yönetti.

Mart 2026'da Vassilis Spanoulis'in görevinden ayrılmasıyla yeniden sorumluluk üstlenen Markoishvili, Monaco'nun EuroLeague maçlarında geçici başantrenörlük yaptı.

Bu dönemde Fransa Ligi ve Fransa Kupası karşılaşmalarında ise takımın başında Sergii Gladyr yer aldı.

Markoishvili, Monaco'nun 2026 yılında kazandığı Fransa şampiyonluğunda da teknik ekibin bir parçasıydı.

GALATASARAY'A BU KEZ BAŞANTRENÖR OLARAK DÖNÜYOR

Galatasaray'ın 2013 yılında şampiyonluk yaşayan kadrosunda bulunan Manuchar Markoishvili, anlaşmanın resmiyet kazanması halinde yaklaşık 12 yıl sonra sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.

Oyunculuk döneminde Galatasaray formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Gürcü çalıştırıcı, bu kez aynı başarıyı başantrenör olarak yakalamaya çalışacak.