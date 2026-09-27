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Kaynak: DHA

Şampiyonluk hedefiyle başladığı 3. Lig 2. Grup'ta istediği başlangıcı yapamayan Karşıyaka'da kriz büyüdü. Yeşil-kırmızılı ekip, sahasında Gaziemir Spor'a 1-0 mağlup olarak ilk 4 haftayı galibiyetsiz tamamladı.

Sezon öncesinde kadrosunu 15 yeni transferle güçlendiren İzmir temsilcisi, oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yalnızca 2 puan toplayabildi. Şampiyonluk hesapları yapan Karşıyaka, henüz sezonun başında zirve yarışının gerisinde kaldı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ, BASATEMÜR İSTİFA ETTİ

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Gaziemir Spor karşılaşmasının son bölümünde tribünlerin tepkisi yükseldi. Rakibin öne geçmesinin ardından futbolcuları protesto eden taraftarlar, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ü de istifaya çağırdı.

Basatemür, karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldı. Geçen sezondan bu yana takımın başında bulunan deneyimli teknik adam yönetimindeki Karşıyaka, geçtiğimiz sezon play-off'a kalmış ancak ilk turda elenmişti.

KARŞIYAKA TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

3. Lig'deki 9. sezonunu geçiren Karşıyaka, bu seviyedeki en kötü sezon başlangıcına imza attı. Kaf-Kaf, daha önce 2021-2022 sezonunun ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 3 puan toplamıştı.

Bu sezon ise 4 karşılaşmada yalnızca 3 gol atabilen yeşil-kırmızılılar, sadece 1-1 biten Altay derbisinde skor üstünlüğünü ele geçirebildi.

GAZİEMİR'DEN DİKKAT ÇEKEN GALİBİYET

Karşıyaka'nın mağlup olduğu Gaziemir Spor'un kadro yapısı da dikkat çekti. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralarak 3. Lig'e yükselen Gaziemir, karşılaşmaya Süper Amatör Lig döneminden kadrosunda bulunan 5 futbolcuyla başladı.

Tesisi bulunmayan ve futbolcuları otelde konaklayan Gaziemir Spor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Karşıyaka'daki kötü gidiş teknik direktör değişikliğini beraberinde getirdi.