Süper Lig'de 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri'deki kutlamalarda sarı-kırmızılı taraftar Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici'ye evlilik teklifinde bulundu. Aleyna Kesici'nin 'evet' cevabı üzerine çevredeki taraftarlar, çifti alkış ve tezahüratlarla kutladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Galatasaray'ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri’de sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.

Kutlamalara katılan Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu. Aleyna Kesici'nin 'Evet' cevabı üzerine çevresinde bulunan taraftarlar, çifti alkışlayarak tebrik etti. Tezahüratlar eşliğinde birbirine sarılan çiftin o anları, kutlamalara katılan başka bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

