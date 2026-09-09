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Galatasaray, bu gece saat 22.00’de Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşırken; Fenerbahçe ise yarın akşam 19.45’te Kadıköy’de İtalyan devi Roma’yı konuk edecek.

36 takımlı lig formatında mücadele edecek olan temsilcilerimizin öncelikli hedefi, ilk 24 içerisine girerek üst turlara adını yazdırmak.

DEVLER LİGİ'NE UZANAN ZORLU YOL

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, organizasyona doğrudan lig aşamasından katılım sağladı. Ön eleme turlarında Gornik Zabrze, Sturm Graz ve son olarak play-off turunda Lyon'u eleyen Fenerbahçe ise 18 yıl aradan sonra Devler Ligi vizesi aldı. Temsilcilerimizin aynı grupta mücadele ettiği en son sezon 2001-2002 olurken, iki Türk takımının ligde eş zamanlı yer alması en son 2007-2008 sezonunda gerçekleşmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇ TAKVİMİ

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan bu akşam oynanacak kritik müsabakalarla başlayacak. Günün maç programı şu şekilde:

-19.45 Barcelona-Feyenoord (Tabii Spor)

-19.45 Stuttgart-Viking (Tabii Spor 1)

-22.00 Napoli-Arsenal (Tabii Spor 2)

-22.00 PSG-S. Bratislava (Tabii Spor 1)

-22.00 Sporting-Galatasaray (TRT 1)

-22.00 Liverpool-A. Madrid (Tabii Spor)