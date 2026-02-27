Kurada, lig etabını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen seri başı ekiplerin yanı sıra, play-off aşamasını geçerek adını bu tura yazdıran 8 takım yer aldı.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.Gülsüm Hülya Sundu
PSG - Chelsea
Galatasaray- Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern Münih
Newcastle United - Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham
Bodø/Glimt- Sporting CP
Leverkusen - Arsenal
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
