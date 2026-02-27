Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Kurada, lig etabını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen seri başı ekiplerin yanı sıra, play-off aşamasını geçerek adını bu tura yazdıran 8 takım yer aldı.

PSG - Chelsea

Galatasaray- Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Bayern Münih

Newcastle United - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Bodø/Glimt- Sporting CP

Leverkusen - Arsenal

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

