Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en prestijli organizasyonunda üçüncü eleme turu, yarın gerçekleştirilecek 10 rövanş müsabakasıyla tamamlanacak.
İlk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur için Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ın konuğu olacak. Mücadele TSİ 21.30’da başlayacak.
Program şöyle:
Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)
Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)
Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)
Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)
Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)