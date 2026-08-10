Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en prestijli organizasyonunda üçüncü eleme turu, yarın gerçekleştirilecek 10 rövanş müsabakasıyla tamamlanacak.

İlk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur için Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ın konuğu olacak. Mücadele TSİ 21.30’da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı - Resim : 1

Program şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe: (0-2)

Kairat (Kazakistan) - Levski Sofya (Bulgaristan: (0-1)

Bodo/Glimt (Norveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika): (3-3)

Sabah (Azerbaycan) - Aarhus (Danimarka): (1-2)

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (0-5)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): (0-0)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): (0-1)

Celje (Slovenya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): (1-2)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Mjallby (İsveç): (2-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): (1-2)