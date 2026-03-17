Şampiyonlar Ligi son 16 turu mucize bir sonuca sahne oldu. Bugüne kadar turnuva boyunca gösterdiği performansla ve aldığı sürpriz sonuçlarla harikalar yaratan Bodo/Glimt bu kez terazinin diğer tarafında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ GERİ DÖNÜŞLERDEN BİRİ GERÇEKLEŞTİ

Sporting Lisbon Norveç'te 3-0 yenildiği maçın rövanşında evinde Bodo/Glimt'e karşı 90 dakika sonunda 3-0'lık üstünlüğü yakaladı ve eşleşmeyi uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda bulduğu gollerle 5-0'lık skorla tur atlayan Portekiz devi, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

SPORTING LISBON BODO/GLIMT'İ SAHADAN SİLDİ

Karşılaşmaya baskılı başlayan Sporting Lisbon, Gonçalo Inacio'nun 34'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayarak soyunma odasına tur umuduyla girdi.

Pedro Goncalves mücadelenin 61. dakikasında farkı ikiye çıkararak Jose Alvalade tribünlerini ateşledi.

Mücadelenin 78. dakikasında ise golcü oyuncu Luis Suarez penaltı vuruşunu gele çevirerek skoru 3-0'a getirdi.

Maça ortak olmakta zorlanan Bodo/Glimt uzatmaların başında Maximiliano Araujo ve son anlarında da Rafael Nel'in gollerine engel olamayarak Şampiyonlar Ligi'ne üzücü bir şekilde veda etti.

Sporting Lisbon ise turu 3-0'dan geri dönerek geçmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

SPORTING LISBON'UN ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEK RAKİBİ

Sporting Lisbon'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finaldeki rakibi, ilk maçı 1-1 sona eren Arsenal-Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibi olacak.