Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli turnuvasında, yarın ve 11 Mart Çarşamba günlerinde toplam sekiz müsabaka gerçekleştirilecek.

Galatasaray, yarın akşam saat 20.45’te İngiliz ekibi Liverpool’u kendi sahasında konuk edecek. Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere)

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

11 MART ÇARŞAMBA:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz)