Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Geçen sezonun CEV Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, 2024’ten sonra yeniden son 4 takım arasına kalmayı hedefliyor.
Ziraat Bankkart, Polonya’da 3-0 mağlup ettiği Asseco Resovia karşısında, rövanşta 2 set kazanması durumunda 16-17 Mayıs’ta İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne yükselmeyi başaracak.