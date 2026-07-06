Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk eleme turunun ilk maçları iki günlük programla tamamlanacak.

Eşleşmelerin rövanş mücadeleleri ise 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu karşılaşmaların ardından bir üst tura yükselecek takımlar belli olacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova)

19.00 Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler)

19.00 Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda)

19.00 Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya)

20.00 Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.30 Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda)

21.30 Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg)

22.00 Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan)

8 Temmuz Çarşamba:

18.00 Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ)

19.00 Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan)

20.00 Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya)

20.00 Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk)