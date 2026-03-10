Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bu akşam temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool FC maçıyla başlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Devler Ligi’nde gol krallığı listesi sizlerle…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Devler Ligi’nde gol krallığı listesi de oldukça ilgi çekici.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen, bu listede önemli bir yerde yer alıyor.
İşte Gol Krallığı Listesi
Kylian Mbappé (13) - Real Madrid
Anthony Gordon (10) - Newcastle United
Harry Kane (8) - Bayern Münih
Victor Osimhen (7) - Galatasaray
Erling Haaland (7) - Manchester City
Jens Petter Hauge (6) - Bodo Glimt
Gabriel Martinelli (6) - Arsenal
Marcus Rashford (5, Barcelona), Harvey Barnes (5, Newcastle United), Fermín López (5, Barcelona), Julián Álvarez (5, Atlético Madrid), Alexander Sørloth (5, Atlético Madrid), Vitinha (5, PSG), Camilo Durán (5, Karabağ), Gorka Guruzeta (5, Athletic Bilbao), Folarin Balogun (5, Monaco)