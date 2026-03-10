Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Devler Ligi’nde gol krallığı listesi sizlerle…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, bu akşam temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool FC maçıyla başlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 2

Devler Ligi’nde gol krallığı listesi de oldukça ilgi çekici.

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 3

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen, bu listede önemli bir yerde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 4

İşte Gol Krallığı Listesi

Kylian Mbappé (13) - Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 5

Anthony Gordon (10) - Newcastle United

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 6

Harry Kane (8) - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 7

Victor Osimhen (7) - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 8

Erling Haaland (7) - Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 9

Jens Petter Hauge (6) - Bodo Glimt

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 10

Gabriel Martinelli (6) - Arsenal

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı: Şaşırtıcı futbolcular da listede - Resim: 11

Marcus Rashford (5, Barcelona), Harvey Barnes (5, Newcastle United), Fermín López (5, Barcelona), Julián Álvarez (5, Atlético Madrid), Alexander Sørloth (5, Atlético Madrid), Vitinha (5, PSG), Camilo Durán (5, Karabağ), Gorka Guruzeta (5, Athletic Bilbao), Folarin Balogun (5, Monaco)

Kaynak: Spor Servisi
