UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanacak lig aşaması karşılaşmalarıyla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon toplam 36 takım mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde yapay zeka tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şansı belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonu öncesi 36 takımın turnuvadaki şansı 10 bin farklı simülasyonla hesaplandı. Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16'dan finale ve şampiyonluğa kadar tüm ihtimalleri ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Türkiye'yi ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
Yeni sezon öncesinde Opta tarafından yapılan çalışmada 36 takımın turnuvada ne kadar ilerleyebileceğine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yapay zeka destekli 10 bin farklı simülasyon üzerinden takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı.
KUPADA FAVORİLER BELLİ OLDU
Simülasyonların sonucunda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden Arsenal, kupanın en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı.
İngiliz ekibini Bayern Münih, Manchester City ve Barcelona takip ederken son şampiyon Paris Saint-Germain de şampiyonluk ihtimali en yüksek ekipler arasında yer aldı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALLERİ
Opta'nın 10 bin simülasyon üzerinden yaptığı hesaplamaya göre Galatasaray'ın turnuvanın farklı aşamalarına ulaşma ihtimalleri şöyle:
Son 16 play-off: Yüzde 44,3
Son 16: Yüzde 23,7
Çeyrek final: Yüzde 7,3
Yarı final: Yüzde 2,1
Final: Yüzde 0,4
Şampiyonluk: Yüzde 0,1
Buna göre sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kupasına uzanma ihtimali simülasyonlarda yüzde 0,1 olarak hesaplandı.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ İHTİMALLERİ
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe için yapılan hesaplamalarda ise sarı-lacivertlilerin oranlarının Galatasaray'ın bir miktar üzerinde olduğu görüldü.
Fenerbahçe'nin turnuvadaki ihtimalleri şöyle:
Son 16 play-off: Yüzde 48,2
Son 16: Yüzde 27,5
Çeyrek final: Yüzde 8,4
Yarı final: Yüzde 2,2
Final: Yüzde 0,5
Şampiyonluk: Yüzde 0,2
Opta'nın simülasyonlarına göre Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimali yüzde 0,2, Galatasaray'ın ise yüzde 0,1 olarak hesaplandı. Böylece iki Türk temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ndeki tur atlama ve şampiyonluk olasılıkları sezon başlamadan önce ortaya konuldu.