Şampiyonlar Ligi'nde yapay zeka tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şansı belli oldu

Yeni sezon öncesinde Opta tarafından yapılan çalışmada 36 takımın turnuvada ne kadar ilerleyebileceğine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yapay zeka destekli 10 bin farklı simülasyon üzerinden takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı.