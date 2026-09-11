Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında gösterdiği performansla haftanın en iyi 11'ine girmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında çıktığı ilk karşılaşmada Roma'ya karşı takımının golünü kaydeden Brown, UEFA'nın açıkladığı kadroda savunmada kendisine yer buldu.
ROMA'YA KARŞI FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe, sahasında Roma ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Archie Brown, ikinci yarının hemen başında attığı golle beraberliği getirmişti.
Brown böylece Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasındaki ilk golünü kaydeden isim olmuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ
UEFA tarafından açıklanan ilk haftanın en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)
Defans: Sergino Dest (PSV), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa), Archie Brown (Fenerbahçe)
Orta saha: Martin Odegaard (Arsenal), Martin Baturina (Como)
Forvet: Michael Olise (Bayern Münih), Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona)