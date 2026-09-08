Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular sıralandı. Avrupa futboluna damga vuran yıldızların yer aldığı ilk 10'da ortaya çıkan sıralama dikkat çekti.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi, yıllar boyunca dünya futbolunun en önemli yıldızlarına sahne oldu. Turnuvada uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda karşılaşmada görev alan futbolcular arasında yapılan sıralamada ilk 10 isim belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 2

İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok forma giyen 10 futbolcu:

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 3

10. Robert Lewandowski: 144 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 4

9. Ryan Giggs: 145 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 5

8. Toni Kroos: 151 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 6

7. Xavi: 151 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 7

6. Karim Benzema: 152 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 8

5. Manuel Neuer: 161 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 9

4. Lionel Messi: 163 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 10

3. Thomas Müller: 163 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 11

2. Iker Casillas: 177 maç

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Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu - Resim: 12

1. Cristiano Ronaldo: 183 maç

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