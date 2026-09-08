UEFA Şampiyonlar Ligi, yıllar boyunca dünya futbolunun en önemli yıldızlarına sahne oldu. Turnuvada uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda karşılaşmada görev alan futbolcular arasında yapılan sıralamada ilk 10 isim belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcular belli oldu
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular sıralandı. Avrupa futboluna damga vuran yıldızların yer aldığı ilk 10'da ortaya çıkan sıralama dikkat çekti.Faruk Can Ünlüyurt
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İşte Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok forma giyen 10 futbolcu:
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10. Robert Lewandowski: 144 maç
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9. Ryan Giggs: 145 maç
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8. Toni Kroos: 151 maç
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7. Xavi: 151 maç
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6. Karim Benzema: 152 maç
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5. Manuel Neuer: 161 maç
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4. Lionel Messi: 163 maç
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3. Thomas Müller: 163 maç
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2. Iker Casillas: 177 maç
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1. Cristiano Ronaldo: 183 maç
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