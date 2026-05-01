Turnuvada Türkiye’den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, İtalya’dan ise A. Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene mücadele edecek.

Dörtlü Final karşılaşmaları 2 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. İlk maçta saat 17.00’de VakıfBank ile A. Carraro Imoco karşı karşıya gelecek.

Günün ikinci mücadelesinde ise Eczacıbaşı Dynavit, saat 20.00’de Savino Del Bene ile final bileti için sahaya çıkacak.

Yarı finali kazanan ekipler finale yükselirken, kaybeden takımlar üçüncülük maçında karşılaşacak. Final ve üçüncülük müsabakaları 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.

VakıfBank, organizasyonda 7. Avrupa şampiyonluğunu İstanbul’da kazanmayı hedefliyor. Sarı-siyahlılar daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında zirveye çıkmıştı.

Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, Dörtlü Final’e namağlup gelirken kaptan Zehra Güneş ile birlikte Marina Markova ve Tijana Boskovic öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit ise ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için mücadele edecek. Turuncu-beyazlılar daha önce 2015 yılında şampiyonluk yaşamıştı.

Ebrar Karakurt ve Magdalena Stysiak, Eczacıbaşı Dynavit’in en önemli hücum silahları olarak dikkat çekiyor.

A. Carraro Imoco Conegliano, Daniele Santarelli yönetiminde üst üste üçüncü, toplamda dördüncü Avrupa şampiyonluğu hedefiyle sahaya çıkacak.

İtalyan ekibinde Isabelle Haak, Gabi ve Zhu Ting gibi yıldızlar kritik rol üstlenecek.

Savino Del Bene ise tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hedefiyle Dörtlü Final’de yer alacak. Ekaterina Antropova takımın en önemli skor opsiyonu olarak öne çıkıyor.