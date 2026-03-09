Galatasaray, Liverpool’u yarın sahasında ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması öncesinde İngiliz ekiplerine karşı oynadığı son 5 maçta dikkat çeken sonuçlar elde etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı tabloda 20. sırada yer alarak son 16 play-off turuna kalmayı başardı. Bu aşamada İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 5-2 kazandı. Rövanşta deplasmanda uzatma dakikaları sonunda 3-2 yenilmesine rağmen toplam sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu turda sezonun ikinci haftasında sahasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile yeniden eşleşti.

Liverpool ise Devler Ligi’nde oynadığı 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, 36 takımlı lig aşamasını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI SON DÖNEMDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere takımlarıyla yaptığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip son üç sezonda İngiliz temsilcilerinden Manchester United ile iki kez, Tottenham Hotspur, Liverpool ve Manchester City ile ise birer kez karşı karşıya geldi.

2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile aynı grupta yer alan Galatasaray, deplasmanda rakibini 3-2 mağlup etti. İstanbul’daki mücadele ise 3-3 beraberlikle sona erdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Tottenham ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki müsabakayı 3-2 kazandı.

Bu sezon ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Liverpool ile, deplasmanda da Manchester City ile karşılaştı. İstanbul’daki mücadelede Liverpool’u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, İngiltere’de oynanan karşılaşmada Manchester City’ye 2-0 yenildi.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26 RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde İngiliz ekipleriyle toplam 26 kez karşı karşıya geldi.

Uluslararası alanda Türkiye’nin en başarılı futbol kulüplerinden biri olarak öne çıkan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 338 karşılaşmanın 26’sında İngiltere temsilcileriyle mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa sahnesinde ilk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaştı. Sonraki yıllarda Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşmeler yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 11 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray söz konusu maçlarda 29 gol atarken kalesinde 48 gole engel olamadı.

İKİ TAKIM 5 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray ile Liverpool, uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üç farklı eşleşmede toplam 5 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2 galibiyet elde ederken Liverpool 1 kez kazandı. İki mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

İlk eşleşme 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere’de oynanan mücadele golsüz sona ererken İstanbul’daki karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci eşleşme 2006-2007 sezonunda grup aşamasında yaşandı. İki takım arasındaki iki karşılaşma da 3-2’lik skorla sonuçlandı. Galatasaray deplasmanda kaybettiği rakibini İstanbul’da mağlup etti.

Son eşleşme ise bu sezon lig aşamasında gerçekleşti. İstanbul’da oynanan mücadelede Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılarak rakibini puansız gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip Liverpool ile iç sahada oynadığı üç karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Bu maçlarda iki galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 3 gol gördü.