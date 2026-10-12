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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda ikinci hafta mücadeleleri, 13-14 Ekim tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, yarın sahasında İspanya’nın Barcelona ekibini konuk edecek. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

14 EKİM ÇARŞAMBA:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)