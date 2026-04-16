16 Nisan 2026 Perşembe
Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 20 golcüsü: Zirve değişebilir mi?

Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 20 golcüsü: Zirve değişebilir mi?

Şampiyonlar Ligi’nde birçok yıldız oyuncu attığı goller ve kırdığı rekorlarla tarihe geçti. Turnuvada en çok gol atan isimler, performanslarıyla öne çıkarak futbolseverlerin hafızasında unutulmaz izler bıraktı. İşte Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının heyecanı sürüyor. Dün akşam oynanan maçta Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih karşısında sahadan mağlup ayrılırken, Arsenal ise Sporting’i eleyerek tur atladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar birçok yıldız isim performanslarıyla öne çıkarak önemli rekorlara imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular listesinde yer alan isimler, kariyerleri boyunca sergiledikleri performansla dikkat çekti.

NEYMAR - 43 GOL

ANTOINE GRIEZMANN - 44 GOL

DIDIER DROGBA - 44 GOL

EUSEBIO - 46 GOL

FILIPPO INZAGHI - 46 GOL

ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL

ZLATAN IBRAHIMOVIC - 48 GOL

ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL

MOHAMED SALAH - 50 GOL

THIERRY HENRY - 50 GOL

HARRY KANE - 52 GOL

RUUD VAN NISTELROOY - 56 GOL

ERLING HAALAND - 57 GOL

THOMAS MÜLLER - 57 GOL

KYLIAN MBAPPE - 70 GOL

RAUL GONZALEZ - 71 GOL

KARIM BENZEMA - 90 GOL

ROBERT LEWANDOWSKI - 109 GOL

LIONEL MESSI - 129 GOL

CRISTIANO RONALDO - 140 GOL

Yeniçağ Gazetesi
