UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının heyecanı sürüyor. Dün akşam oynanan maçta Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih karşısında sahadan mağlup ayrılırken, Arsenal ise Sporting’i eleyerek tur atladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar birçok yıldız isim performanslarıyla öne çıkarak önemli rekorlara imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular listesinde yer alan isimler, kariyerleri boyunca sergiledikleri performansla dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 20 golcüsü: Zirve değişebilir mi?
Şampiyonlar Ligi’nde birçok yıldız oyuncu attığı goller ve kırdığı rekorlarla tarihe geçti. Turnuvada en çok gol atan isimler, performanslarıyla öne çıkarak futbolseverlerin hafızasında unutulmaz izler bıraktı. İşte Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular...Derleyen: Gül Devrim Koyun
NEYMAR - 43 GOL
ANTOINE GRIEZMANN - 44 GOL
DIDIER DROGBA - 44 GOL
EUSEBIO - 46 GOL
FILIPPO INZAGHI - 46 GOL
ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL
ZLATAN IBRAHIMOVIC - 48 GOL
ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL
MOHAMED SALAH - 50 GOL
THIERRY HENRY - 50 GOL
HARRY KANE - 52 GOL
RUUD VAN NISTELROOY - 56 GOL
ERLING HAALAND - 57 GOL
THOMAS MÜLLER - 57 GOL
KYLIAN MBAPPE - 70 GOL
RAUL GONZALEZ - 71 GOL
KARIM BENZEMA - 90 GOL
ROBERT LEWANDOWSKI - 109 GOL
LIONEL MESSI - 129 GOL
CRISTIANO RONALDO - 140 GOL
Kaynak: Diğer