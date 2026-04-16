Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 20 golcüsü: Zirve değişebilir mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının heyecanı sürüyor. Dün akşam oynanan maçta Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Bayern Münih karşısında sahadan mağlup ayrılırken, Arsenal ise Sporting’i eleyerek tur atladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar birçok yıldız isim performanslarıyla öne çıkarak önemli rekorlara imza attı. Şampiyonlar Ligi’nde en çok gol atan oyuncular listesinde yer alan isimler, kariyerleri boyunca sergiledikleri performansla dikkat çekti.