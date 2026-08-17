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Kaynak: AA

Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 22.00’de Fransa ekibi Olimpik Lyon’u sahasında ağırlayacak.

Play-off turunda rövanş müsabakaları ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)

Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)

19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)

NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)