Turnuvadaki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 22.00’de Fransa ekibi Olimpik Lyon’u sahasında ağırlayacak.
Play-off turunda rövanş müsabakaları ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
YARIN:
Fenerbahçe - Olimpik Lyon (Fransa)
Levski Sofya (Bulgaristan) - AEK (Yunanistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viking (Norveç)
19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Celje (Slovenya)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Sabah (Azerbaycan)
NEC Nijmegen (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç)