Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

UEFA organizasyonlarında ikinci ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilciler arasında yer alan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüveni de bu kura ile şekillenecek.

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya dahil olan Fenerbahçe’nin rakibi, Nyon’daki UEFA merkezinde yapılacak çekilişin ardından netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin turnuvadaki rakibini belirleyecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşaması kura çekim faaliyeti 17 Haziran Çarşamba gününde, İsviçre sınırları içindeki Nyon kasabasında bulunan UEFA ana idare binasında icra edilecek.

Kura çekimi sürecinin günün öğle dilimi saatleri itibarıyla başlatılması öngörülüyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Hearts (İskoçya)

Gornik Zabrze (Polonya)

İKİNCİ ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci eleme aşaması karşılaşmaları, Şampiyonlar Ligi organizasyonunda 21-22 ile 28-29 Temmuz günlerinde sahnelenecek.