Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Karabağ, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı ağırlıyor.
Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United...
Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, bu akşam son 16 play-off turunda Newcastle United ile karşılaşacak. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Maç Saati ve Kanalı
Saat 20.45’te başlayacak müsabaka, tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karabağ Beklentileri Aştı
Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Karabağ, bu noktaya gelene kadar oldukça zorlu bir yoldan geçti.
Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına kalmak için sırasıyla Shelbourne FC, KF Shkëndija ve Ferencvaros'u eleyen Karabağ, önemli bir başarıya imza attı.
Kadro değeri açısından bakıldığında, teknik direktör Kurban Kurbanov’un öğrencilerinin lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayacağına pek ihtimal verilmiyordu.
Ancak Kurbanov ve öğrencileri, otoriteleri şaşırtmayı başardı... Lig aşamasını 22. sırada bitiren Karabağ, dikkat çeken galibiyetler elde etti.
Lig aşamasının ilk maçında deplasmanda Benfica’yı 3-2 mağlup eden Karabağ, bir sonraki hafta da Kopenhag'ı yenmeyi başardı.
Kalan 6 maçta 4 puan toplayan Karabağ, lig aşamasını 10 puanla tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.
2008 yılından beri Karabağ'ı çalıştıran Kurban Kurbanov, yaptıklarıyla sezona damga vurmaya devam ediyor...