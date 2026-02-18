Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United...

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United...

Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, bu akşam son 16 play-off turunda Newcastle United ile karşılaşacak. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Karabağ, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı ağırlıyor.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 2

Maç Saati ve Kanalı

Saat 20.45’te başlayacak müsabaka, tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 3

Karabağ Beklentileri Aştı

Şampiyonlar Ligi’nde destan yazan Karabağ, bu noktaya gelene kadar oldukça zorlu bir yoldan geçti.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 4

Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına kalmak için sırasıyla Shelbourne FC, KF Shkëndija ve Ferencvaros'u eleyen Karabağ, önemli bir başarıya imza attı.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 5

Kadro değeri açısından bakıldığında, teknik direktör Kurban Kurbanov’un öğrencilerinin lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayacağına pek ihtimal verilmiyordu.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 6

Ancak Kurbanov ve öğrencileri, otoriteleri şaşırtmayı başardı... Lig aşamasını 22. sırada bitiren Karabağ, dikkat çeken galibiyetler elde etti.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 7

Lig aşamasının ilk maçında deplasmanda Benfica’yı 3-2 mağlup eden Karabağ, bir sonraki hafta da Kopenhag'ı yenmeyi başardı.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 8

Kalan 6 maçta 4 puan toplayan Karabağ, lig aşamasını 10 puanla tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 9

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 10

2008 yılından beri Karabağ'ı çalıştıran Kurban Kurbanov, yaptıklarıyla sezona damga vurmaya devam ediyor...

Karabağ destanı yazdı: Bu akşam rakip Newcastle United... - Resim: 11
