Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Salı günü oynanacak karşılaşmalarla heyecan yeniden başlarken, golcüler de turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. İşte öne çıkan golcüler…

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 1

Lautaro Martinez

Inter forması giyen Arjantinli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta attığı 4 golle takımına önemli katkı sağladı.

1 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 2

Igor Paixao

Marsilya forması giyen Igor Paixao, çıktığı 6 maçta attığı 4 golle takımına skor katkısı sağladı.

2 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 3

Vitinha

Listede yer alan tek orta saha... Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol attı.

3 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 4

Harvey Barnes

Newcastle United'ın İngiliz hücumcusu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol buldu.

4 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 5

Julian Alvarez

Atletico Madrid'in Arjantinli prensi... Bu sezon çok formda. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı.

5 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 6

Marcus Rashford

İngiliz futbolcu, Barcelona'ya çok iyi adapte oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerini sıralıyor 6 maçta 4 gol attı.

6 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 7

Harry Kane

Bayern Münih formasıyla etkileyici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.

7 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 8

Gabriel Martinelli

24 yaşındaki Brezilyalı, Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 5 gol attı.

8 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 9

Anthony Gordon

Newcastle United'ın genç futbolcusu Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

9 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 10

Erling Haaland

Manchester City'nin Norveçli forveti, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol attı.

10 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 11

Victor Osimhen

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bambaşka bir performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu, çıktığı 4 maçta attığı 6 golle dikkat çeken bir gol ortalaması yakaladı.

11 12
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi - Resim: 12

Kylian Mbappe

Real Madrid’in Fransız yıldızı, gollerine hız kesmeden devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

12 12
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro