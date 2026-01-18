Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor: Gol krallığı listesi

Lautaro Martinez
Inter forması giyen Arjantinli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta attığı 4 golle takımına önemli katkı sağladı.
Igor Paixao
Marsilya forması giyen Igor Paixao, çıktığı 6 maçta attığı 4 golle takımına skor katkısı sağladı.
Vitinha
Listede yer alan tek orta saha... Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol attı.
Harvey Barnes
Newcastle United'ın İngiliz hücumcusu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol buldu.
Julian Alvarez
Atletico Madrid'in Arjantinli prensi... Bu sezon çok formda. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı.
Marcus Rashford
İngiliz futbolcu, Barcelona'ya çok iyi adapte oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerini sıralıyor 6 maçta 4 gol attı.
Harry Kane
Bayern Münih formasıyla etkileyici bir performans sergileyen yıldız oyuncu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gol kaydetti.
Gabriel Martinelli
24 yaşındaki Brezilyalı, Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 5 gol attı.
Anthony Gordon
Newcastle United'ın genç futbolcusu Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
Erling Haaland
Manchester City'nin Norveçli forveti, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol attı.
Victor Osimhen
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bambaşka bir performans sergiledi. Nijeryalı futbolcu, çıktığı 4 maçta attığı 6 golle dikkat çeken bir gol ortalaması yakaladı.
Kylian Mbappe
Real Madrid’in Fransız yıldızı, gollerine hız kesmeden devam ediyor. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 maçta attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.