18 Şubat 2026 Çarşamba
Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan basını, Kenan Yıldız’ın performansını eleştirdi.

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başarıya imza atarak evinde İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 devirdi.

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından İtalyan basını, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı eleştirdi. İşte öne çıkan başlıklar...

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 3

Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor."

Il Messaggero: "Türk takımının golünde topu kaybetti."

Il Messaggero: "Türk takımının golünde topu kaybetti."

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 6

Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 7

90min: "Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı"

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 8

Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."

Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu - Resim: 9

Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir"

La Repubblica: "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok."

La Repubblica: "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok."

