Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başarıya imza atarak evinde İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 devirdi.
Galatasaray, Juventus'u hezimete uğrattı: Hedef Kenan Yıldız oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda sahasında Juventus’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İtalyan basını, Kenan Yıldız’ın performansını eleştirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın ardından İtalyan basını, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı eleştirdi. İşte öne çıkan başlıklar...
Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor."
Il Messaggero: "Türk takımının golünde topu kaybetti."
Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."
Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."
90min: "Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı"
Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."
Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir"
La Repubblica: "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok."