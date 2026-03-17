UEFA’nın duyurusuna göre, 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 19.00’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için biletler satışa sunuldu.

Sadece uefa.com/tickets adresi üzerinden gerçekleştirilen genel satış için başvurular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00’e kadar yapılabilecek.

Toplamda 61 bin 400 biletin 39 bini doğrudan taraftarlara ve genel satışa ayrıldı. Finale kalan takımların her birine ise 17 bin 200’e kadar bilet kontenjanı verilecek.

Geriye kalan biletler, dünya genelinde championsleague.tickets.uefa.com sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacak. Başvurusu onaylanan futbolseverler en fazla iki bilet satın alma hakkına sahip olacak.

Engelli taraftarlar, talepte bulunmaları durumunda bir refakatçi için ücretsiz bilet alabilecek.

Yapılan açıklamada, 1. kategori biletlerin 950 avro, 2. kategori biletlerin 650 avro ve 3. kategori biletlerin ise 180 avro olduğu belirtildi.

Finale yükselen takımların taraftarları için ayrılan özel kategori ile engelli seyirciler için bilet fiyatı 70 avro olarak açıklandı.

KONFERANS LİGİ FİNALİ İÇİN BELİRLENEN BİLET ÜCRETLERİ

UEFA, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00’de Almanya’nın Leipzig kentindeki statta oynanacak finalin bilet fiyatlarını duyurdu.

Toplam 39 bin 700 biletin 33 bin 200’ü doğrudan satışa sunulacak. Finalist ekiplerin her birine ise 11 bin 500’e kadar bilet ayrılacak.

Açıklamaya göre, 1. kategori biletler 190 avro, 2. kategori biletler 140 avro ve 3. kategori biletler 45 avro olarak belirlendi.

Finalist takımların taraftarlarına ayrılan özel kategori ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 25 avro olacak.