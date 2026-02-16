

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonu Abdullah Eren Yıldız ile Parapoomsae Taekwondo Şampiyonası P23 Senkron Büyükler Türkiye Şampiyonu olan İbrahim Enes Arık, İsmail Eren Arık ve Enes Utku Koçak’ı makamında kabul etti. Vali Duru, elde edilen tarihi başarıların Aksaray’ın spor vizyonunu güçlendirdiğini belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Aksaray, uluslararası ve ulusal arenada elde edilen şampiyonluklarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor alanında yükselen başarı grafiği, bu kez Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarıyla taçlandı. Aksaray Valisi Murat Duru, ay-yıldızlı bayrağı göndere çektiren milli sporcuları makamında ağırlayarak önemli bir jest yaptı.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde sporcularla yakından ilgilenen Vali Duru, disiplinli çalışma ve azmin büyük bir gurura dönüştüğünü vurguladı.

VALİ DURU’DAN BAŞARI VURGUSU

Vali Murat Duru, sporcuların elde ettiği derecelerin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda şehrin ortak başarısı olduğuna dikkat çekti. Gençlerin sporla elde ettiği her kazanımın geleceğe umut verdiğini ifade eden Duru, milli sporcuların yeni nesillere güçlü bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Duru, “Bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran, bizlere bu gururu yaşatan evlatlarımızla iftihar ediyoruz” mesajı verdi.

AVRUPA VE TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI AYNI KAREDE

Kabulde;

U16–U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonu Abdullah Eren Yıldız

Parapoomsae Taekwondo P23 Senkron Büyükler Türkiye Şampiyonları

İbrahim Enes Arık,

İsmail Eren Arık,

Enes Utku Koçak

yer aldı.

Şampiyon sporcular, desteklerinden dolayı Vali Duru’ya teşekkür ederek yeni hedeflerinin daha büyük uluslararası başarılar olduğunu dile getirdi.

AKSARAY SPORDA YÜKSELİYOR

Son dönemde farklı branşlarda gelen dereceler, kentteki spor yatırımlarının ve altyapı çalışmalarının karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle genç sporcuların elde ettiği uluslararası başarıların Aksaray’ın marka değerine önemli katkı sunduğunu değerlendiriyor.

Valilikte gerçekleşen kabul, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Şampiyon sporcuların önümüzdeki süreçte katılacakları yeni organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesi bekleniyor.