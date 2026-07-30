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Kaynak: İHA

Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 10 bin sporcunun mücadele ettiği Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular, farklı kategorilerde büyük başarılar elde etti.

BİLECİKLİ SPORCULAR ŞEHİRLERİNİN GURURU OLDU!

Düzenlenen şampiyonada,13 yaş 57 kilogram kategorisinde Muzaffer Bilgehan Yılmaz, U11 33 kilogram kategorisinde Tuana Uysal ve U12 39 kilogram kategorisinde Ömür Su Burgucu Türkiye üçüncüsü oldu. 9 yaş 52 kilogram kategorisinde Yunus Emre Özkan Türkiye beşinciliğini, U11 30 kilogram kategorisinde Özge Ay Burgucu Türkiye altıncılığını, U9 26 kilogram kategorisinde ise Tuğba Uysal Türkiye sekizinciliğini elde etti.

“SPORCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Şampiyonada elde edilen derecelerin ardından sporcular ve antrenörleri Murat Aktel, İbrahim Karaboğa ile Musa Göksu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından kabul edildi. Söz konusu görüşmede, sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirildi ve yeni hedefler ve hazırlık süreçlerine ilişkin de fikir alışverişi yapıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ankara'da yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimiz Murat Aktel, İbrahim Karaboğa ve Musa Göksu'yu tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.