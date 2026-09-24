Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 2025 yılındaki şampiyonalarda toplam 317 madalya elde etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılı olarak şehri gururlandıran Kağıtsporlu sporcular ile bir araya geldi.

Başarılı sporculara konuşan Başkan Büyükakın, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Özellikle uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğinizde ve bayrağımızı dalgalandırdığınızda çok mutlu oluyoruz. Kocaeli’nin sporda geldiği nokta bizi gururlandırıyor. Başarılarınızın devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Siz yeter ki mücadelenizi sürdürün" dedi.