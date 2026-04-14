ABD’nin Maryland eyaletinde, bebekken dört uzvunu da kaybeden eski cornhole şampiyonu Dayton Webber, arkadaşı Bradrick Wells’i araç içinde vurarak öldürdüğü iddiasıyla birinci derece cinayetten suçlandı.

Mart ayının sonlarında, Webber’in kullandığı araçta çıkan tartışma sırasında 27 yaşındaki Bradrick Wells başından vurularak hayatını kaybetti. Araçtaki diğer yolcular, sadece bir tartışma yaşandığını doğruladı.

Dört uzvunu da bebekken kaybetmiş olan 27 yaşındaki Webber, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

'YA ÖLECEKTİ YA DA ÖLDÜRÜLECEKTİ'

Webber'in avukatı Hammad Martin, mahkeme salonunun dışında yaptığı açıklamada olayın planlı olmadığını ve müvekkilinin kendini savunduğunu öne sürdü. Martin "Ya ölecekti ya da öldürülecekti. Bu bir meşru müdafaa davasıdır" dedi.

Savcılık ise Webber'in hayatının tehlikede olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Olay anında araçta bulunan diğer kişilerin de yalnızca tartışma yaşandığını söylediğini hatırlattı.

Webber'ın yargılanacağı duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Henüz 10 aylıkken ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçiren Webber, hem bacaklarını hem de kollarını kaybetmişti.

Buna rağmen spor kariyerine devam eden Webber, American Cornhole Ligi'nde yarışan dört uzvu da ampute edilmiş ilk sporcu olmuş ve birçok turnuvada başarı kazanmıştı.

Cornhole Oyunu Nedir?

Oyuncuların mısır taneleri, fasulye veya plastik granül dolu küçük torbaları, yaklaşık 8-10 metre uzaklıktaki eğimli bir tahta platformun üzerindeki deliğe atmaya çalıştıkları popüler bir Kuzey Amerika açık hava çim oyunudur.