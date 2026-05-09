Inter, Serie A’da elde ettiği şampiyonluğun ardından Papa Leo XIV tarafından düzenlenen özel kabul töreninde ağırlandı. Kulüp başkanı Giuseppe Marotta, başkan yardımcısı Javier Zanetti, teknik ekip ve futbolcular törene tam kadro katıldı.

PAPA’DAN INTER’E ÖZEL KABUL

Törende Papa Leo XIV, Serie A şampiyonu Inter’i tebrik ederken kulüp yöneticileriyle samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Marotta ise Papa’ya üzerinde “10 numara” ve “14. Leo” yazılı özel bir Inter forması hediye etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DAVETE KATILMADI

Törende dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise Hakan Çalhanoğlu’nun yer almaması oldu. Inter kaptanının davete katılmaması İtalya’da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, durum merak konusu haline geldi.