Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonun son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Ligde son haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta ulaştığı 77 puanla şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Kasımpaşa ise bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla haftaya 14. sırada başladı.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan mücadelede Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

OKAN BURUK, ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, yarın sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.