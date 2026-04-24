Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor–Somaspor maçının ardından yeşil-beyazlı kulübe toplam 446 bin TL para cezası verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor’a, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı kararlara göre üç ayrı ihlalden ceza kesildi.



İhlaller ve cezalar şöyle:

- Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasının sezon içinde 13. kez tekrarlanması nedeniyle 211 bin TL



- Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 110 bin TL



- Stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL