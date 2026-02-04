

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’ndan çifte madalya ile dönen Zeynep Ada Meşe’yi tebrik ederek ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem ilk dersi kapsamında Ertuğrulgazi İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı. Burada İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda minik karışık çiftler kategorisinde partneri Aras Çetindaş ile birlikte Türkiye Şampiyonu, minik tek kızlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü olan Ertuğrulgazi İlkokulu 3’üncü Sınıf Öğrencisi Zeynep Ada Meşe’yi tebrik eden Müdür Şimşek madalya takdiminde bulundu.

Müdür Şimşek, Zeynep Ada’ya hem eğitim hayatında hem de spor hayatında başarı dileklerini iletti.