Suriye'nin önemli kentlerinden Halep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar 6 Ocak'ta başladı. Operasyonlar Şeyh Meksud ve Eşrefiye mahallelerinde yoğunlaştı.

Öte yandan Suriye ordusu, mahallelerden tahliyenin gerçekleşmesi için bugün yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağını bildirmişti. Sürenin dolması ile operasyonların yeniden başladığı aktarıldı.

KAPALI ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Suriye ordusu, Halep’ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü PKK/YPG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nin "kapalı askeri bölge" ilan edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklama yaparak "Suriye'yi yakından takip ediyoruz. SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı. Üstüne düşen görevi yapmalı" dedi.

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da Şam'a gittiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.