İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade vermişti. Saran'a kan, tırnak ve saç örneğinden test yapılmıştı. Saç kısmından alınan test ise pozitif çıkmıştı.

24 Aralık akşam saatlerinde ise Sadettin Saran jandarma ekipleri tarafından "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

'TUTUKLANMA İHTİMALİ YÜZDE YÜZ'

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, katıldığı TGRT canlı yayınında gözaltına alınan Sadettin Saran'a dair açıklamalarda bulundu. Şamil Tayyar, Saran ile ilgili toto yaptı. Tayyar, "Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz. Ela Rümeysa Cebeci'nin görece daha az suçlamaya maruz kaldığı yerde ya da Mehmet Akif'in benzer suçlamalarla tutuklandığı yerde... Sadettin Saran'a yönelik bu suçlama ve gözaltına alınması, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” ifadelerini kullandı.

Tayyar şu ifadelerde bulundu:

"Ben Sadettin Saran ile ilgili ilk olayda, bir paylaşım yapmıştım. Tutumunu doğru bulduğumu ifade etmiştim. Bugün gelinen noktada tavrını çok yanlış buluyorum. Devlete güvenen bir kişi, özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Siz koskoca bir kulübün başkanı olarak bunu yapamazsınız.

Yargı önünde herkes eşittir. Kendisine kulüp başkanı olduğu için ayrıcalık tanınmasını kimse beklemesin. Bu fiil, Fenerbahçe ile ilgili değil. Dolayısıyla Saran'a yöneltilen suçlamayı kimse Fenerbahçe'ye yönlendirmesin. Saran ile kulüp arasına sağlam bir çizgi çekmek gerekir.

Ben kulübü bir kenara bırakıyorum. Saran, özel laboratuvara giderek ikinci sınavdan çakıldı. Keşke şunu yapabilseydi, Ela Rümeysa gibi o da bir itirafçı olsaydı. Deseydi, 'ben ticaretini yapmadım ama kullandım'. Siz adli tıp kurumuna, devlete meydan okurcasına girdiğiniz bu sahadan farklı bir sonuç elde edemezsiniz. Kendisine yönelik bu suçlamalardan sonra, kulübü öne sürerek kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalışmasın.

Görevi bırakması kendisi için de faydalı olur. Yarın tutuklandığında bunu kulübe anlatması da zor olur. Bu suçlama Aziz Yıldırım meselesinden farklı. Aziz Yıldırım ve kulüp birlikte yargılanıyordu. Burada öyle bir şey yok."