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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Arjantin’den Türkiye’ye getirilen Serkan Kurtuluş üzerinden İzmir’de kamuoyuna “FETÖ Borsası” olarak yansıyan davayı yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, Kurtuluş hakkında suç örgütü kurma, kasten öldürme ve silahlı yağma gibi çeşitli suçlamaların bulunduğunu hatırlattı. Tayyar ayrıca Kurtuluş’un, AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesini azmettirmekle de suçlandığını belirtti.

“FETÖ BORSASI” DAVASIYLA BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Ahmet Kurtuluş’un, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “FETÖ Borsası” iddialarıyla bilinen davada yargılandığını hatırlatan Tayyar, Serkan Kurtuluş’un da aynı dosyadaki 69 sanıktan biri olduğunu ifade etti.

Ahmet Kurtuluş, hakkındaki yargılama devam ederken ev hapsinde bulunduğu sırada polis kılığına giren bir kişi tarafından öldürülmüştü. Serkan Kurtuluş’un ise Ahmet Kurtuluş’u susturmak amacıyla cinayeti planladığı iddia edilmişti.

TAYYAR: KONUŞURSA AYDINLATILABİLİR

Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye getirilmesinin ardından gözlerin yeniden söz konusu dosyaya çevrildiğini belirten Tayyar, Kurtuluş’un vereceği ifadelerin önemli olabileceğini savundu.

Tayyar paylaşımında, “Firari sanık konuşursa İzmir’deki FETÖ Borsası aydınlatılabilir” ifadelerini kullandı.

Dosyada adı geçebilecek kişilere ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Tayyar, “İçinde hangi hakim, savcı, avukat, güvenlik görevlisi veya sürpriz isim var, ortaya çıkarılır umarım” dedi.

Tayyar'ın sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Arjantin’den getirilen Serkan Kurtuluş’u biraz hatırlayalım.

Hakkında suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, silahlı yağma gibi bir dizi suçlama var.

Adli kontrol altındaki iş insanı Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesini azmettirmek de suçları arasında.

Ahmet Kurtuluş kim? AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısıydı. “FETÖ Borsası” kurmak iddiasıyla İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Arjantin’den getirilen Serkan Kurtuluş da bu davadaki 69 sanık arasında yer alıyordu. Ahmet Kurtuluş ev hapsindeyken polis kılığındaki biri tarafından öldürülmüştü, Serkan Kurtuluş’un susturmak için bu cinayeti planladığı iddia edilmişti.

Firari sanık konuşursa İzmir’deki FETÖ Borsası aydınlatılabilir.

İçinde hangi hakim, savcı, avukat, güvenlik görevlisi veya sürpriz isim var, ortaya çıkarılır umarım."