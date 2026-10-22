Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, fon iddialarıyla gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya sosyal medya X hesabından seslendi.



Tayyar, Kaya’nın gazeteci Nagehan Alçı üzerinden yaptığı açıklamaların yeni soru işaretleri doğurduğunu belirterek, kamuoyuna “etraflıca bir açıklama borcu” olduğunu söyledi.

“KÜSUR DEDİĞİNİZ RAKAM ASGARİ ÜCRETLİNİN YILLIK KAZANCINDAN FAZLA”

Tayyar, Kaya’nın “2 milyar küsurunu iade ettim” sözlerine dikkat çekerek, bu “küsur” tutarın binlerce asgari ücretli ya da emeklinin yıllık kazancını aştığını savundu. Kaya’ya fona ne kadar para yatırdığını, ne kadar kazandığını ve ne kadarını iade ettiğini soran Tayyar, iddiaların AK Parti’ye zarar verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı incittiğini öne sürdü.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar’ın paylaşımı şu şekilde:

Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiye naçizane bir tavsiyem var. Siz bir siyasetçisiniz ve AK Parti’de önemli görevler yaptınız. Hakkınızdaki fon iddiaları nedeniyle AK Parti zarar gördü, size çok güvenen Cumhurbaşkanımız çok incindi, mağdur vatandaşlarımızın ahını aldınız. Görevlerinizden istifa ettiniz, iyi ettiniz. Ancak, işin yargı boyutu bir tarafa kamuoyuna etraflıca bir açıklama borcunuz var. Hakkınızdaki iddiaları Gazeteci Nagehan Alçı üzerinden bölük pörçük izah etmeye çalışırken, her açıklamadan sonra yeni soru işaretleri oluşturuyorsunuz. Fona ne kadar para yatırdınız? Ne kadar kazandınız? Ne kadarını iade ettiniz? ‘2 milyar küsurunu iade ettim’ diyorsunuz, o ‘küsur’ dediğiniz rakam binlerce asgari ücretli veya emeklinin yıllık kazancından fazla. Sorulara kesin cevaplar verir, sonra size güvenenlerden özür diler, hukuk önünde hesabı verirsiniz

Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiye naçizane bir tavsiyem var. Siz bir siyasetçisiniz ve AK Parti’de önemli görevler yaptınız. Hakkınızdaki fon iddiaları nedeniyle AK Parti zarar gördü, size çok güvenen Cumhurbaşkanımız çok incindi, mağdur vatandaşlarımızın ahını aldınız. Görevlerinizden istifa ettiniz, iyi ettiniz. Ancak, işin yargı boyutu bir tarafa kamuoyuna etraflıca bir açıklama borcunuz var. Hakkınızdaki iddiaları Gazeteci Nagehan Alçı üzerinden bölük pörçük izah etmeye çalışırken, her açıklamadan sonra yeni soru işaretleri oluşturuyorsunuz. Fona ne kadar para yatırdınız? Ne kadar kazandınız? Ne kadarını iade ettiniz? “2 milyar küsürünü iade ettim” diyorsunuz, o “küsür” dediğiniz rakam binlerce asgari ücretli veya emeklinin yıllık kazancından fazla. Sorulara kesin cevaplar verir, sonra size güvenenlerden özür diler, hukuk önünde hesabı verirsiniz. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 22, 2026

SAYAN KAYA NAGEHAN ALÇI’YA NE DEMİŞTİ?

Alçı’nın aktardığına göre Kaya, kamuoyunda çok sayıda yanlış bilgi dolaştığını ifade ederek ana parası dışında kalan yaklaşık 2 milyar TL’yi iade ettiğini söylemişti.







Kaya’nın ifadesi şöyleydi: “Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim.” Alçı, Kaya’nın faiz almadığını da belirttiğini aktarmıştı. Ancak Kaya’nın iade ettiğini söylediği tutara ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış ayrıntılı bir hesap dökümü kamuoyuyla paylaşılmadı.









Kaynak: X