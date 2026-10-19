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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü'nün görevinden istifa etmesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e sunmasının ardından Şamil Tayyar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, iki ismin görevlerinden ayrılmasını "doğru ama geç kalmış hareketler" olarak değerlendirdi.

"BAŞKA GİDECEKLER DE VAR"

Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler.

Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerine vedası, açıkça ifade etmek gerekirse nihayetinde Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.

Başka gidecekler de var.

Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar.

Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz.

Uzatmayın.”