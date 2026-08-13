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AK Partili isimlerin gündeminden düşmeyen Mehmet Şimşek bu kezde eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın radarına takıldı.

AK Partili Şamil Tayyar, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklandığı döneme atıfta bulunarak, ekonomi yönetiminin hedeflerden sapma konusunda öne sürebileceği mazeretleri eleştirdi. Tayyar'ın X paltformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 26’dan 28’e yükseltti. Ekonomi yönetimi, 6 Eylül 2023’de, yani tam 3 yıl önce orta vadeli programı açıklarken 2026 yılı enflasyon hedefini yüzde 8.5 olarak belirtmişti. 3 yılda yaklaşık 20 puanlık sapma var. Program açıklandığında deprem yaşanmıştı, tahmini maliyeti biliniyordu. O günden bugüne öngörülemeyen iki önemli gelişme yaşandı: Trump’un uluslararası vergi salvoları ve İran savaşı. Don, kuraklık, sel gibi afetler tolere edilebilir hadiselerdir. Ekonomi politikasını etkilediği düşünülen İBB ve ilintili operasyonlar, bilinçli tercih olduğuna göre iktidar açısından mazeret sayılmaz."

Sadece para politikasıyla enflasyon düşmez

Güvenin yeniden inşa edilmesi için çok yönlü adımların atılması gerektiğini belirten Tayyar;

"Gelinen noktada sadece para politikalarıyla enflasyonun planlanan seviyelere düşürülemeyeceği ortada. Yeni bir güven iklimine ihtiyaç var. Bu da sadece ekonomi yönetiminin çabasıyla olmaz. Misal verip polemik olsun istemem, güvenin yeniden tesisi için topyekun ve senkronize mücadele gerekiyor. Unutulmasın. Toplumsal refahı artırmadan diğer alanlardaki gelişmelerin siyasi etkisi sınırlı olur." ifadelerini kullandı.



Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde;





