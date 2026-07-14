Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarmayı öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Partili Şamil Tayyar, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılması hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SEÇİM TARİHİ 2028 NİSAN GİBİ ÖNGÖRÜLÜYOR'

İktidar tarafından uygulanan sıkı para politikası 2027 yılından itibaren gevşetileceğini ifade eden Tayyar, “Toplumun her kesimini rahatlatacak adımların yeni yılda periyodik olarak hayata geçirilmesi yüksek ihtimal. Seçim tarihi de 2028 Nisan gibi öngörülüyor” sözlerini sarf etti.

'EMEKLİLERE SAVAŞ AÇILMIŞ OLUR'

Tayyar, yeni yıldan sonra emekli maaşına düzgün bir zam yapılmazsa, “Emeklilere savaş açılmış olur. Bunu hiçbir siyasi parti kaldıramaz” diyerek partisini uyardı.

Tayyar, “Eğer yeni yılda emekli maaşları aynı anlayışla belirlenecek olursa 17 milyonu aşkın “emekliye savaş” açılması anlamına gelir. Böyle bir savaşı hiçbir siyasi parti kazanamaz” sözlerini sarf etti.

Tayyar, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmış.

Yeni aylıkla ilgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş.

Şunu eklemek isterim:

Gördüğüm kadarıyla 3 yıldır uygulanan sıkı para politikası 2027 yılından itibaren gevşetilecek.

Toplumun her kesimini rahatlatacak adımların yeni yılda periyodik olarak hayata geçirilmesi yüksek ihtimal.

Seçim tarihi de 2028 Nisan gibi öngörülüyor.

Buraya kadar tamam.

Eğer yeni yılda emekli maaşları aynı anlayışla belirlenecek olursa 17 milyonu aşkın “emekliye savaş” açılması anlamına gelir.

Böyle bir savaşı hiçbir siyasi parti kazanamaz.”