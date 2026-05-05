CHP’nin 38. Olağan Kongresi için ortaya atılan şaibe iddiaları sonrası açılan ‘mutlak butlan’ davası için istinaftan karar bekleniyor. İstinaftan ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçecek.

İstinaftan kararın ne zaman çıkacağı belirsizliğini korurken iki gün içinde çelişkili açıklamalar geldi. Gazeteci Şamil Tayyar dün yaptığı açıklamada Kararın yazıldığını iddia etti. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan Tayyar kararın açıklanması için siyasi konjonktürün beklendiğini savundu.

Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Bu davanın siyasi sonuçları var ise ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak bir zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra açıklayabilir. Yani zamana yayıldığını görüyoruz."

BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada CHP’nin önemli bir siyasi kurum olduğunu belirterek “Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” dedi.

Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.”