Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

CHP’nin kuruluş yıl dönümünü ilişkin Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı.

Tayyar, gecekondunun kapısında CHP bayrağının bulunduğu bir görsel üzerinden CHP yönetimine yüklendi.

CHP’nin toplumsal tabanına ilişkin eleştirilerini sıralayan Tayyar, “CHP neden zengin semtlerin partisi, zenginlerin tercihi? CHP neden o gecekondularda, yoksul semtlerde yok?” ifadelerini kullandı.

Kadıköy, Çankaya ve Karşıyaka gibi ilçelerle Altındağ ve Esenler'i karşılaştıran Tayyar, CHP’nin yoksul kesimlere yeterince ulaşamadığını iddia etti.

Tayyar paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ÖNCE ELİTLERİN DEĞİL HALKIN PARTİSİ OLACAKSINIZ"

CHP 103. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Aşağıdaki görseli birçok hesapta gördüm. O gecekonduda oturan, CHP bayrağını korkudan mı kapısına astı yoksa gönülden mi? İyimser yaklaşımla “gönülden” diyelim. O halde şunu soralım: CHP neden zengin semtlerin partisi, zenginlerin tercihi? CHP neden o gecekondularda, yoksul semtlerde yok? Kadıköy’e, Çankaya’ya, Karşıyaka’ya yerleşir, Altındağ’a, Esenler’e uzaktan bakarsanız halkın partisi olamazsınız. “Halk” sözcüğü, tabelada nostaljik olarak yerini alır. Siz aşağıdaki görselde teselli bulursunuz. Önce elitlerin değil halkın partisi olacaksınız.