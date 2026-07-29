Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kürt sorununun çözümü için başlatılan süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasanın detayları netleşmeye başladı.

Eski AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yasa teklifine ilişkin detayları paylaştı.

Meclis tatile girmeden yasanın çıkarılmasının planlandığını belirten Tayyar, genel affın söz konusu olmadığını ve yasanın bir yıl yürürlükte kalacağını söyledi.

"5 YIL ADLİ KONTROL, 5 YIL SİYASET YASAĞI"

Tayyar'ın yasa teklifine dair verdiği diğer bilgiler şunlar oldu: "PKK mensupları 5 yıl süreyle adli kontrol altında tutulacak. Adli kontrol süresince suça bulaşmadıkları takdirde sosyal hayata entegre olacaklar. 5 yıl boyunca siyaset yapamayacaklar."

"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TÜRKİYE'YE GELEMEYECEK, ÖCALAN İMRALI'DA KALACAK"

Örgüt yöneticilerinin durumunun ne olacağına dair de bilgileri paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Yöneticiler Türkiye’ye giremeyecek, Türkiye aleyhine faaliyette bulunamayacak. Öcalan İmralı’da kalacak."

Yasadan yararlanacakların sayısına dair de bilgi veren Tayyar, "Yasayla beklenen gelişmeler yaşanırsa, 8 bin civarında PKK’lının Türkiye’ye dönmesi, Irak ve Suriye’de kalması veya Avrupa’ya geçmesi tahmin ediliyor. Bu durumda Kandil tümden boşaltılmış, tüm mağaralar tasfiye edilmiş ve silahlar bırakılmış olacak" dedi.

Tayyar ayrıca "Bir maddedeki pürüzler giderilirse yasa önerisi perşembe veya cuma günü de meclise sunulabilir" bilgisini verirken pürüz olan maddenin hangisi olduğunu belirtmedi.