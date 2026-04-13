Ara seçim tartışması CHP Milletvekili Cemal Enginyurt ile AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar arasında polemik savaşına dönüştü. Enginyurt’un kendisine yönelik “Seninle yarışalım, çık karşıma, yeri sen seç, Antep de olur” sözlerine de yanıt veren Tayyar, Gaziantep’te yarışmanın “haksız rekabet” olacağını savundu. Tayyar, “Baştan söyleyeyim Gaziantep olmaz. Orantısız güç kullanmış olurum” ifadelerini kullandı.

Bunun yerine Enginyurt’un memleketi Ordu’yu işaret eden Tayyar, olası bir ara seçim durumunda bağımsız aday olarak yarışabileceğini söyledi. AK Parti’nin kimi aday göstereceği konusunda bir değerlendirme yapamayacağını kaydeden Tayyar, Enginyurt’un Ordu’dan aday olması halinde kendisinin de karşısına çıkacağını belirtti.

Tayyar, söz konusu yarışa ilişkin iddialı ifadeler de kullandı. Enginyurt’tan daha az oy alması halinde siyaseti ve medyayı bırakacağını, sosyal medya hesaplarını kapatacağını söyleyen Tayyar, daha fazla oy alması durumunda ise Enginyurt’un siyaseti bırakmasını istemediğini vurguladı. Tayyar, “Kendisinden çok oy alırsam talebim, siyasete vedası değil, CHP’deki istikrarını korumasıdır. O, CHP’nin gülüdür. Yeter ki rüzgâra kapılmasın” dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde;

Cemal Enginyurt’un videosunu yeni gördüm. Ara seçim için istifa edebilecek popüler biri olduğuna dair yazıma çok kızmış. Oysa İmamoğlu için fedakarlık yapabilecek cesarette olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Pek niyetli değilmiş, yeniden seçilebilmek için bize meydan okumuş: ‘Seninle yarışalım, çık karşıma, yeri sen seç, Antep de olur.’ Baştan söyleyim Gaziantep olmaz.

Orantısız güç kullanmış olurum, haksız rekabete girer. Ama memleketi Ordu olur. AK Parti adına bir şey diyemem, kimi aday gösterir bilemem, eğer ara seçim olur, Cemal Ordu’dan başvurursa, söz karşısına bağımsız çıkacağım. Kendisinden az oy alırsam, pılımı pırtımı toplar, siyasetten, medyadan çekilir, bu mecradaki hesabı kapatırım. Kendisinden çok oy alırsam, talebim, siyasete vedası değil, CHP’deki istikrarını korumasıdır. O CHP’nin gülüdür. Yeter ki rüzgara kapılmasın.

CEMAL ENGİNYURT'TAN CEVAP

Enginyurt Şamil Tayyar'a verdiği cevapta, "Şamil istediğin yerden varım. AKP'nin gülü kaybedersen siyaseti bırakamazsın. Senin gençliğini iyi bilirim. Rüzgar olmayı kimseye bırakmazsın. Ordu veya Gaziantep nereden istersen varım. Lakin seni aday yaparlar mı veya seçime gider misiniz orası meçhul. Haydi Şamil bekliyorum seni." dedi.