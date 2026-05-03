Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Alanyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu kümede kalmak için son ana kadar mücadele edeceklerini belirterek Galatasaray ile haftaya oynanacak kritik maç hakkında konuştu.

SAMİ UĞURLU'DAN GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Sami Uğurlu kalan son 2 maçla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Büyük takımlara karşı deplasmanda oynamak başlı başına çok zor. Galatasaray'ın kazandığında şampiyon olacakları bir maç. Bizim için çok zor olacak ama biz sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sürprizler futbolda çok fazla oluyor. 90 dakika mücadelemizi ortaya koyup, en azından 1 puan almak istiyoruz. Oradan alacağımız 1 puan sonrasında bize Kocaelispor maçında avantaj sağlayacak. Dediğim gibi, Galatasaray ve Kocaelispor maçları çok zor olacak."