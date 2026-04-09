Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SAMİ UĞURLU: 'GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ'

Zorlu deplasmana rağmen hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Beşiktaş maçı çok zor ama biz hangi deplasman olursa olsun galibiyet için gidiyoruz. Bu hafta da galibiyet için gideceğiz.” dedi.

'EYÜPSPOR GALİBİYETİ MORAL OLDU'

Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetin önemine değinen Uğurlu, “Ligde kalma yolunda Eyüpspor galibiyetiyle çok önemli bir adım attık. Bu performansımızı sürdürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ ZOR RAKİP'

Rakibin form durumuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, “Beşiktaş büyük bir camia. İyi oyunculara sahipler ve son haftalarda daha dengeli oynuyorlar. Aldıkları puanlar da ortada.” şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ DEPLASMANLARINDA İYİ SONUÇLAR ALDIM'

Beşiktaş’a karşı teknik direktörlük kariyerinde mağlubiyet yaşamadığına da değinen Uğurlu, “Beşiktaş maçlarında özellikle deplasmanlarda iyi sonuçlar aldım.” dedi.