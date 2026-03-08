Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamayla hakem tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.

Sami Uğurlu, yabancı futbolcu, yabancı teknik direktör ve yabancı başkan olduğu gibi Türk futbolunda yabancı hakemin de olması gerektiğini belirtti.

SAMİ UĞURLU: 'TÜRKİYE'YE KESİNLİKLE YABANCI HAKEM GELMESİ GEREKİYOR'

Sami Uğurlu'nun yabancı hakem konusuna dair görüşleri şöyle:

"Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda.

Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var. Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum."