Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SAMİ UĞURLU: 'EN AZ 1 PUANLA DÖNMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDECEK'

Sami Uğurlu Galatasaray maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Şu zamanda gelinebilecek en zor deplasman. Bugüne kadar hep tek maç olarak geldik. Son iki haftayı iki maç olarak değerlendirerek geldik. Kadroyu da iki maçı düşünerek hazırladık. Sakatlıklar ve sarı kart sınırında olan oyuncularımız var. Son düdüğe kadar çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. İşimiz hiç kolay değil bunu biliyoruz. Bu yüzden iki maç olarak değerlendiriyoruz. Buradan çok iyi mücadeleyle en azından 1 puanla dönmek bizi çok mutlu edecek. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtırız."