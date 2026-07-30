Kaynak: DHA

Trabzonspor Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.

Maçının ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Samet Akaydın, "Benim için de her şeyin başlangıcı burası. Her şeyi geride bıraktım. Bu arma için elimden ne geliyorsa savaşacağım. Bunu taraftarlarımıza en iyi şekilde hissettireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'SİL BAŞTAN YENİ BİR HAYATA BAŞLAMIŞ GİBİYİM'

Trabzonsporlu olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten deneyimli savunmacı, "Trabzonspor'un benim için her zaman çok farklı bir yeri vardı. Beni gerçekten tanıyanlar Trabzonspor sevgimin ne kadar büyük olduğunu bilirler. Sil baştan yeni bir hayata başlamış gibiyim. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet ederek sevgimi göstereceğim." dedi.

'FATİH TEKKE'NİN OYUN PLANI ÇOK NET'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin futbol anlayışına da değinen Akaydın, "Trabzonspor'un gerçekten bir oyun planı var. Bunu ilk geldiğim günden itibaren net bir şekilde gördüm. Her oyuncu bu sistemin bir parçası olduğunda performansını en üst seviyeye çıkarabiliyor." ifadelerini kullandı.

'GÖRDÜĞÜM EN AĞIR KAMPLARDAN BİRİ'

Kamp çalışmalarının oldukça yoğun geçtiğini belirten milli futbolcu, "Çok yoğun çalışıyoruz, ağır bir kamp geçiriyoruz. Bu yaşıma kadar gördüğüm en ağır kamplardan bir tanesi olabilir. Sahada hocamızın taktiklerini en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah bunu lige de yansıtırız." diye konuştu.

'SİSTEM OYUNCUYA GÜVEN VERİYOR'

Fatih Tekke'nin sisteminin futbolcuların performansını yükselttiğini ifade eden Samet Akaydın, "Bu sisteme uyum sağladığınızda başarısız olma ihtimalinizin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ben de ilk geldiğim günden bu yana kendimi daha rahat ve özgüvenli hissediyorum. Sistem size o güveni veriyor." dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ TRABZONSPOR'UN BAŞARISI'

Takımdaki forma rekabetine de değinen Akaydın, "Büyük camialarda rekabet her zaman olur. Ben oynadığımda elimden geleni yapacağım, oynamadığım zaman ise forma giyen arkadaşlarıma destek olacağım. Çünkü burada en önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Her zaman önceliğimiz Trabzonspor olacak." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.