Tecrübeli stoper Samet Akaydin ile Çaykur Rizespor arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Yaklaşık 1,5 aydır devam eden görüşmelerde taraflar ortak noktada buluşamazken, milli futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle serbest statüye geçeceği öğrenildi.

“ÖNCELİĞİMİZ RİZESPOR’DU”

FIFA menajeri Ender Yurtgüven, süreç boyunca önceliklerinin Çaykur Rizespor olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Samet Akaydin’in sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak önceliğimiz mevcut kulübümüz Çaykur Rizespor olmuştu. Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmeler sonucunda taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı ve görüşmeler sona erdi. Sezon sonunda serbest kalacak milli futbolcumuz için yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler değerlendirilmeye başlanacaktır.”

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEN TALİP

Yurtgüven, Samet Akaydin’e Avrupa’dan, Körfez ülkelerinden ve MLS ekiplerinden ilgi olduğunu ifade etti. Türkiye’den kulüplerin de oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

Transfer sürecini dikkatli yürütmek istediklerini söyleyen Yurtgüven, tecrübeli savunmacının yeni takımının haziran ayına kadar netleşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Menajer ayrıca, Samet Akaydin’e son 1,5 yılda gösterilen destek nedeniyle Çaykur Rizespor camiası ve taraftarlarına teşekkür etti.