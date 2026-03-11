Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da milli oyuncu Samet Akaydın açıklamalarda bulundu.

SAMET AKAYDIN: 'RİZE VE TRABZON İKİ DOST ŞEHİRDİR'

Son haftalarda takım olarak çıkışa geçtiklerini belirten Samet Akaydın Trabzonspor maçına ilişkin, "Rize ve Trabzon iki dost şehirdir. Zaman zaman bu dostluğa gölge düşürmeye çalışanlar olsa da biz sahada sadece futbolu ve dostluğu temsil edeceğiz. Elbette Trabzonspor güçlü bir rakip ama biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. İzleyenlere keyif veren, sakatlıksız bir maç olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAYI ÇOK İSTİYORUZ'

Dünya Kupası yolunda kritik Romanya mücadelesine de değinen Akaydın, "Önümüzde İstanbul’da oynayacağımız kritik bir Romanya maçı var. Tek hedefimiz galibiyet. Ülke olarak Dünya Kupası’nda yer almayı çok istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Takım arkadaşım Mihaila ile de bu konu üzerine şakalaşıyoruz. Onlar bizim gücümüzün farkında, kura çekiminde bizi istemiyorlardı" dedi.

'RİZESPOR BANA ESKİ GÜNLERİMİ HATIRLATTI'

Ayrıca sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması hakkında da görüşlerini paylaşan 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "Şu an tamamen Rizespor’un başarısına odaklıyım. Buraya karşı güçlü bir aidiyet hissediyorum. Adana Demirspor dönemimden sonra kendimi en mutlu hissettiğim yer burası. Kulübümle aramızdaki küçük pürüzleri giderip yola devam etmek istiyoruz. Rizespor bana eski günlerimi hatırlattı, bu şehri ve taraftarı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.